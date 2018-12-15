أدهم نابلسي يتقدّم بمعدّل مليون في اليوم!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يعيش النجم الأردني أدهم نابلسي نجاح أغنيته الجديدة “هو الحب” التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب.

ويحقق العمل المصوّر الخاص بالأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا بمعدّل مليون مشاهدة في اليوم فتخطى الـ22 مليون مشاهدة بفترة 22 يومًا.

هذا ويحافظ العمل على مراتب متقدّمة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” كما وتحتلّ الأغنية المرتبة الأولى في إحصاءات عدد كبير من الإذاعات العربية والمتاجر الموسيقية الرقمية.

الجدير ذكره أن أغنية “هو الحب” من ألحان أدهم نابلسي نفسه، كلمات علي المولى وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج بهاء خدّاج.

لمشاهدة فيديو كليب “هو الحب”: