نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 44 دقيقة مضت التعليقات على منى زكي تفيض أنوثة في أحدث صورها مغلقة

متابعة بتجــــــــــــــرد: خضعت النجمة المصرية منى زكي لجلسة تصوير جديدة عقدتها في الفترة الماضية وتحديدًا مع نهاية موسم الصيف المنصرم. وتألقت منى زكي في صورها الجديدة بفستان قصير، أحمل اللون ونظارة شمسية كبيرة في لقطات مميّزة أبرزت جمالها وأنوثتها. يذكر أن منى زكي قدمت آخر أفلامها بعنوان “من 30 سنة” العام الماضي، حيث شاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، واعتذرت خلال الأيام الماضية عن فيلم “أهل الكهف” مع أحمد عز وأمير كرارة وشريف منير.

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