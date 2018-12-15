محمد إمام يتعرّض لإصابة خطرة وهذه التفاصيل

متابعة الخليج 365: تعرّض الفنان المصري محمد إمام لحادثٍ أثناء تصوير مشاهد فيلمه الجديد “لص بغداد”، حيث كان يقود دراجة نارية ويقفز بها من مكان مرتفع عن الأرض في إحدى المناطق بمدينة أكتوبر المصرية.

وكتب المشرفون على صفحة محمد إمام الرسمية على موقع “فيسبوك”: “ألف سلامة على النجم محمد .. نجا من حادث موتوسيكل خطير أثناء تصوير فيلم لص بغداد هو بيطمن جمهوره إنه بخير وحالته مستقره الحمد لله”.

فيلم “لص بغداد” يشارك في بطولته إلى جانب محمد عادل إمام، كل من فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق وغيرهم، وهو من تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.