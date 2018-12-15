مواجهة كبيرة بين هشام سليم وامير كرارة

انضم الممثل هشام سليم الى الجزء الثالث من مسلسل “كلبش” الذي سينافس في السباق الرمضاني لعام 2019.

“سليم” اكد ان المنتج والمخرج وامير كرارة اجمعوا على طرح اسمه. وتمنى ان يضيف الى الجزء الثالث بعدما نجح المسلسل بالجزئين الاولين.

سيلعب هشام شخصية “اكرم صفوان” كل همه ان يبقى مسيطراً على المنطقة مكان تواجده حيث يعمل في الخفاء اعمالاً خطرة وعلى مستوى عال جداً وليس لديه اي احساس او ضمير وامام الناس هو الرجل الطيب الذي يقوم بأعمال خيرية.

وكشف هشام سليم ان مواجهة كبيرة ستحصل بينه وبين امير كرارة الذي يجسد شخصية “سليم الانصاري” في العمل.

وكان المؤلف باهر دويدار قد أكد في السابق ان المسلسل سيظهر بحبكة مختلفة عن جزئيه الاول والثاني، اضافة الى وجوه جديدة. وتمنى ان ينال الجزء الثالث اعجاب المشاهدين وان يحقق النجاح كما جزئيه الاول والثاني.

نذكر أن “كلبش2” شارك في بطولته أمير كرارة، هيثم أحمد زكي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد محمود عبد العزيز، أشرف زكي، هالة فاخر وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.