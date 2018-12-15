سميرة سعيد ضيفة شرف مهرجان القفطان المغربي في دبي

نظمت الفنانة التشكيلية ومصممة الازياء المغربية لمياء منهل، بدعم ورعاية المكتب الوطني السياحي في شخص السيد صديق شاكر، عرض أزياء “اوت كوتور” للقفطان المغربي في دورته الاولى بفندق فور سيزن دبي بالامارات العربية المتحدة.

‎حضر العرض اسماء في مختلف المجالات في مقدمتهم شيوخ آل مكتوم وسعادة القنصل العام ومجموعة من الدبلوماسيين وزوجات سفراء العالم العربي، وكذلك الاسماء الفنية المغربية والعربية امثال سميرة سعيد، ريم البارودي كضيفتا شرف، وايضاً حضر كل من احمد شوقي، خولة مجاهد جيلان، يسرا سعوف، هند المغربية، نادية المنصوري التي قدمت اغنية جديدة حصريا على مرقفطان، كما قدم الفنان الإماراتي فاضل المزروعي اجمل أغانيه، كما حضر العرض حياة الاديسي، جميلة البداوي، عبد الله بلخير وزين عوض.

ضم العرض مجموعة كبيرة من مصممي الازياء المتألقين اأوت كوتور مثل المصمم العالمي البير واكنين الذي قدم لوحة فنية مصممة للمغرب والمصممة بوجيكي كوتور، المصممة المغربية البحرينية نسيم الاندلس، المصممة احسان غيلان تاريخ، المصممة هدى بنمليح، المصممة ليلي بنحسين، المصممة الشابة فدوى رضوان المقيمة بالامارات وكذلك المصممة كوثر اليسري.

كما عرض ادوات تجميلية وعطور، اضافة الى ارتداء العارضات مجوهرات زيون ووزنة.