بالصور- افتتاح مركز الاعلاميات العرب في لبنان

اقيم في فندق البريستول في بيروت احتفالية كبيرة حضرها عددا كبيرًا من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاعلامية والفنية وذلك بمناسبة افتتاح مركز الاعلاميات العرب في بيروت وذلك تحت رعاية وزير السياحة اواديس كيدانيان بالتعاون مع وزير الاعلام الاستاذ ملحم رياشي.

خلال الاحتفال اكد وزير السياحة على اهمية الدعم الذي تقدمه الدول العربية للبنان داعيا اياها الى تشجيع السياحة في لبنان ونقل الصورة الحقيقية عنه.

من جهتها شددت ممثلة وزير الاعلام اللبناني، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان على دور الاعلاميات الامهات في تربية الاجيال والنشء السليم مشيرة الى النجاحات الكبيرة التي تسجلها المرأة على المستوى الاعلامي واثباتها اهمية العلم والثقافة والكفاءة.

من جانبها قالت رئيسة مركز الاعلاميات العربيات في لبنان زينة فياض ان المركز يهدف الى الوصول الى اعلاميات عربيات ذات وعي مهني عالي المستوى والكفاءة تسمح لهن بقيادة اعلاميات جدد عبر تدريب وتثقيف يتناسب ومتطلبات العصر.

واختتم الحفل بتكريم مجموعة من الاعلاميات الرائدات وهن الاستاذة محاسن الامام من الاردن والدكتورة نبراس المعموري من العراق والاستاذة خديجة الفحيصي من المغرب والدكتورة لمياء محمود من مصر والاستاذة سميرة عبد الله من الكويت والاستاذة هناء الركابي من السعودية.