استراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل

كتب امير فتحي في السبت 15 ديسمبر 2018 09:47 صباحاً -

أعلنت أستراليا اعترافها رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن سياسة تنتهجها في الشرق الأوسط منذ عشرات السنين، ولكنها لن تنقل سفارتها هناك على الفور.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون إن ” أستراليا تعترف الآن بـ”القدس الغربية”، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة إسرائيل.”

وقال للصحفيين في سيدني “نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا.. وبعد تحديد الوضع النهائي”.

وكان موريسون قد قال في تشرين أول إنه مستعد لنقل السفارة.