شكرا لقرائتكم خبر عن "وسعت منهم".. 3 نجوم وصفوا أنفسهم بـ"آلباتشينو العرب" آخرهم محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريح جرىء من الفنان محمد رجب، أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن قال فى حواره مع الإعلامية سمر يسرى، فى برنامجها "حفلة 11"، المذاع على قناة "ON E"، إن الجمهور شبهه بالنجم العالمى "آلباتشينو" وأطلقوا عليه لقب "آلباتشينو العرب" .



محمد رجب



محمد رجب

وكشف الفنان محمد رجب عن تفاصيل تلقيبه بـ"آل باتشينو العرب"، قائلًا: "الكلمة دى طلعت عليا بعد فيلم الحفلة، والصحافة أطلقتها عليا وانتشرت بشكل كبير".

وتابع أن هناك صورة التقطها على جبل سانت كاترين سيناء فى بداية مسيرته الفنية، تشبه صورة لآل باتشينو بالضبط، وقال: «"الصورة دى سبب مشوارى كله، فحبيت آل باتشينو فقالوا لى أنت آل باتشينو فبقيت مبسوط قوى".

لم يكن "رجب" الفنان الوحيد الذى قدم نفسه على أنه "ألباتشينو العرب"، فبعد عرض مسلسل "الأب الروحى" استعان أحمد فلوكس بآراء متابعيه الين أشادوا بأدائه على مواقع التواصل الاجتماعى، وأطلقوا عليه لقب "آلباتشينو العرب"، لافتين إلى أن مشاركته فى "الأب الروحى" عودة قوية له فى عالم الدراما، بعد غياب دام ثلاث سنوات .





فلوكس

الفنان محيى إسماعيل سبق رجب وفلوكس، ولم يكتفِ بتشبيه نفسه بألباتشينو، بل قال إنه أفضل من ألباتشينو نفسه.

وأضاف، فى حواره مع برنامج "عين"، على قناة الحياة، أنه أثناء تكريمه فى الولايات المتحدة، نودى بأنه "آل باتشينو العرب"، ورد على المنادى بأنه "أفضل من آل باتشينو"، مضيفًا أنه "يعمل فى جو غير صحى، ويتقاضى نظير أعماله ملاليم على عكس ألباتشينو".

وتابع: "أنا سابقه، لأن من 43 سنة مكنش فى حاجة اسمها آل باتشينو. عملت (الإخوة الأعداء)، حطونى فى مقارنة معاه وهاخد أنا الأوسكار".