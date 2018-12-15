شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى ناعيا الفنان الراحل حسن كامى: حبيته جدا ومستحيل نعوضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان شريف رمزى، عن حزنه لوفاة الفنان القدير حسن كامى، مطالباً متابعيه عبر حسابه على "انستجرام" بالدعاء للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة.

وشارك رمزى صورة جمعته بالفنان حسن كامى، من خلال كواليس إحدى الأعمال التى جمعتهما سوياً وعلق بقوله: "الفنان حسن كامى أنا اشتغلت معاه ومع إن شغلنا مع بعض مخدش وقت كبير إلا إنى فعلاً حبيته جداً و احترمته جداً جداً".



شريف رمزى

وأضاف رمزى متحدثاً عن الفنان الراحل بقوله: "بجد هذا النوع من الرجال لما بيروحوا بتأكد إننا مستحيل نعوضهم بيبقوا خسارة كبيرة للفن وللإنسانية ادعو له".

كان الوسط الفنى قد استيقظ صباح أمس الجمعة على خبر وفاة الفنان القدير حسن كامى، الذى رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 82 عاما، بعد مشوار فنى حافل.