نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في محمد صلاح

القاهرة ـ محمد عمار
أكَّدت الفنانة نبيلة عبيد أنَّها تُتابع نجم منتخب مصر محمد صلاح أثناء لعبه مع ناديه الأنكليزي "ليفربول"، مشيرة أنَّها تابعت مباراته فريقه أمام نادي "نابولي" الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت الفنانة أنَّها تابعت المباراة بعد أن وجدت تلَّهُف الجماهير وإزدحامهم لرؤيته، مشيرة أنَّ صلاح أصبح قدوة للشباب.
وأضافت الفنانة أنَّ فرحة العرب والمصريين بصلاح تفوق كُل شئ، مشيرة أنَّه أصبح أيقونه للنجاح وهو بالفعل سفير حسن للشباب المصري.
وأوضحت الفنانة أنَّها تابعته في كأس العالم في روسيا مع منتخب مصر، وتابعت الجوائز التي يحصل عليها وهو يستحق ووجهت كلمة للشباب أن الله دائمًا يقف مع المجتهد وعلى الشباب السعي.
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