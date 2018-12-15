ماجد المصري يٌواصل تصوير أول بطولته المُطلقة

كشف الفنان ماجد المصري عن انشغاله حاليًا في تصوير مسلسل " بحر".

وقال ماجد المصري في تصريح خاص إلى موقع "لايف ستايل" ، "مسلسل "بحر" هو دراما صعيدية مختلفة تحمل قصة جديدة تمامًا عما تم تناوله في المسلسلات الصعيدية".

واختتم الفنان حديثه عن فكرة البطولة المُطلقة قائلًا "إنَّه لا يُركز تمامًا في هذا الأمر فكل تركيزه في العمل وفي أنَّه سيقدم دور مميز سيكون مُفاجأة بكل المقاييس".

ويشاركه بطولة المسلسل محمد دياب، ثراء جبيل، فوزية محمد، يسرا اللوزي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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