صابرين تصف عام 2018 بـ"الحزين" بالنسبة إليها

أكّدت الفنانة صابرين أن عام 2018 عام حزين بالنسبة إليها بسبب فقدانها عددا من الأحباء والزملاء منهم والدها الذي تُوفي في فبراير/ شباط الماضي، موضّحة أنها أيضا ودّعت مجموعة من الفنانين الذين جمعتهم معها أعمال مهمة، منهم الفنان الأردني ياسر المصري والفنان الشاب ماهر عصام والفنان محمود القلعاوي والمنتج الفنان أحمد الشيد والفنانة مديحة يسري.

وأضافت صابرين أنّ الموت هو الحق ولا يوجد أحد مُخلّد، لكن الفراق هو الذي يتعب الإنسان، مشيرة إلى أنها تدعو الله عز وجل أن يتغمّد الأموات بواسع رحمته.

وبيّنت صابرين أنها تنتظر عرض "أفراح إبليس" الذي انتهت من تصويره تماما مع نخبة من الفنانين منهم جمال سليمان ومنى عبدالغني.

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