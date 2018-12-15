شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مطربة عربية غنت فى الفاتيكان أمام البابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الإماراتى حسين الجسمى فى حفل أعياد الميلاد الخيرى السنوى Concerto di Natale النسخة الـ 26 فى "الفاتيكان"، وذلك فى قاعة Paul VI Audience Hall مساء اليوم السبت 15 ديسمبر، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين وهى المشاركة الأولى عربيا فى ذلك الحدث الكبير .

من جانب آخر تعتبر الديفا سميرة سعيد هى أول مطربة عربية تغنى فى الفاتيكان أمام البابا وذلك فى عام 1996، حيث قدمت أغنية "شجرة السلام" وشاركها فى غنائها مطربتان إحداهما مسيحية من أصول إيطالية والأخرى يهودية، وكان مضمونها الرئيسى يدور فى إطار حوار الأديان حيث غنت بالإنجليزية.

ومن المقرر أن يتم تخصيص عائد الحفل السنويConcerto di Natale الذى يشارك فيه الجسمى فى "الفاتيكان" هذا العام لأزمة اللاجئين فى مدينة أربيل بالعراق وأوغندا، بهدف تعزيز معيشتهم، مع التركيز على الأطفال والشباب من خلال توفير التعليم والتدريب المهنى والأنشطة العملية التى تساهم فى تعزيز عملية الدخل، والتى تعد من العوامل الرئيسية المحددة لمستقبل الأطفال اللاجئين ومستويات معيشتهم، وذلك من خلال المؤسسة الخيرية Scholas Occurrentes التى أسسها "البابا فرنسيس" وThe Missioni Don Bosco والتى تساهم فى عمليات إنسانية خيرية متعددة فى العالم.