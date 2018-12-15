شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تكشف كواليس فيلم "اللعبة الأمريكانى" مع أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ناهد السباعى لـ"الخليج 365" إنها انتهت من تصوير فيلم "اللعبة الأمريكانى" التى تشارك فى بطولته مع الفنان أحمد فهمى وبيومى فؤاد وانتصار وعدد من النجوم ومن تأليف والدها الراحل مدحت السباعى وإخراج إيناس سيف.

وأضافت أنها استمتعت بكواليس تصوير هذا العمل ووصفتها بالرائعة، حيث شعرت أنهم أسرة واحدة وكان يوجد بينها وبين أحمد فهمى كيميا مشتركة أثناء تصويره سوف يتفاجأ بها الجمهور أثناء طرحه فى السينمات.

فيلم "اللعبة أمريكانى" كتابة والدها المخرج الراحل مدحت السباعى، وإخراج إيناس سيف وبطولة أحمد فهمى وناهد السباعى وبيومى فؤاد وانتصار وأيمن قيسونى وعدد آخر من الشباب، وتم البدء فى تصوير العمل العام الماضى ولكنه تعرض للتوقف أكثر من مرة.

يذكر أنه عرض للفنانة ناهد السباعى فيلم "جريمة الإيموبيليا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى السابق والعمل يتناول قصص متشابكة لسكان عمارة الإيموبيليا الشهيرة، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم طارق عبد العزيز وهانى عادل ودعاء طعيمة وماهر سليم وعزة الحسينى وياسمين الهوارى والفيلم تم تصوير أغلب مشاهده بعمارة الإيموبيليا أمام مدخلها وعلى سلالمها من الداخل وبعدد من شققها.