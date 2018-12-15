شكرا لقرائتكم خبر عن بفكر جدياً.. محمد نجاتى يفاجئ متابعيه بالحديث عن اعتزاله الفن والتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يجبر الفنان بشكل عام والممثل بشكل خاص على إعلان اعتزاله، إلا أن يكون هناك مانعاً قوياً من استمرار مشواره الفنى، لا سيما أن اتخاذ هذا القرار من أصعب القرارت على أى فنان، نظراً لأن حب الفن يكون غريزة وفطرة داخله.

الفنان محمد نجاتى، فاجأ مؤخراً أصدقاءه ومتابعيه عبر حسابه على "فيس بوك"، بحديثه عن إمكانية اعتزاله التمثيل، وأنه يفكر حالياً فى ذلك الأمر.



الفنان محمد نجاتى

فيما لم يكشف نجاتى عن الأسباب التى دفعته للتفكير فى مثل هذا القرار، واكتفى بقوله: "بفكر جديا.. أسيب التمثيل واعتزل الفن".

فيما جاءت التعليقات على تدوينة نجاتى من قبل أصدقائه ومتابعيه، رافضة اتخاذه هذا القرار، ومطالبينه بالتخلى والتراجع عن هذه الخطوة، وعدم التفكير فيها مرة أخرى.