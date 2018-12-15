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شكرا لقرائتكم خبر عن بفكر جدياً.. محمد نجاتى يفاجئ متابعيه بالحديث عن اعتزاله الفن والتمثيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يجبر الفنان بشكل عام والممثل بشكل خاص على إعلان اعتزاله، إلا أن يكون هناك مانعاً قوياً من استمرار مشواره الفنى، لا سيما أن اتخاذ هذا القرار من أصعب القرارت على أى فنان، نظراً لأن حب الفن يكون غريزة وفطرة داخله.
الفنان محمد نجاتى، فاجأ مؤخراً أصدقاءه ومتابعيه عبر حسابه على "فيس بوك"، بحديثه عن إمكانية اعتزاله التمثيل، وأنه يفكر حالياً فى ذلك الأمر.
الفنان محمد نجاتى
فيما لم يكشف نجاتى عن الأسباب التى دفعته للتفكير فى مثل هذا القرار، واكتفى بقوله: "بفكر جديا.. أسيب التمثيل واعتزل الفن".
فيما جاءت التعليقات على تدوينة نجاتى من قبل أصدقائه ومتابعيه، رافضة اتخاذه هذا القرار، ومطالبينه بالتخلى والتراجع عن هذه الخطوة، وعدم التفكير فيها مرة أخرى.
شكرا لقرائتكم خبر عن بفكر جدياً.. محمد نجاتى يفاجئ متابعيه بالحديث عن اعتزاله الفن والتمثيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .