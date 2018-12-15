محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أهلا بيسوع" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت علي الفيديو قائلة: "جديدي 2018". "أهلا بيسوع" من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشيل فاضل. يذكر أن آخر أغنيات كارول سماحة "مبروك لقلبي" التي طرحتها في سبتمبرالماضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحتفل بـ"أهلا بيسوع" في الكريسماس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .