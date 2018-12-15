دينا فؤاد تهنئ تامر حسني بـ"سبايدرمان": "مبروك لأخويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة دينا فؤاد، الفنان تامر حسني بطرح فيلمه الجديد "Spider- Man: Into the Spider Verse" بدور العرض المصري بالتزامن مع عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم فيه الأداء الصوتي للشخصية الرئيسية بالفيلم.

ونشرت دينا فؤاد، عددًا من الصور الخاصة بالعرض الخاص للفيلم وسط تواجد عدد من الأصدقاء والمقربين لتامر منهم الإعلامية إسعاد يونس وزوجته بسمة بوسيل، وعلقت دينا على الصور قائلة: "مبروك لأخويا وصديقي النجم تامر حسني، فيلم سبايدر مان هيكسر الدنيا بإذن الله".

يذكر أن دينا فؤاد تعاونت مع تامر حسني من قبل بمسلسل "آدم" والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2011.