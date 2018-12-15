الان تتابع بيانات اقتصادية قوية تهبط بأسعار الذهب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 10 أيام ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من شهر، مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية قبل اجتماع الفدرالي الأسبوع القادم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1238.26 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ الرابع من ديسمبر عند 1232.39 دولار.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 0.7% وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1241.40 دولار للأونصة.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 19 شهرا بعد بيانات أظهرت أن انفاق المستهلكين الأمريكيين بدا أنه يستجمع قوة دافعة في حين تعافى الانتاج الصناعي في نوفمبر.

وتنتظر الأسواق اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي في 18 و19 ديسمبر والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع فيه البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة. لكن التركيز سيكون على التوقعات لمسار الفائدة في 2019.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في 5 أشهر عند 1250.55 دولار للأونصة، لكنها تخلت عن كل المكاسب مع صعود الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.