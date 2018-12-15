شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا مدنى تشدو بفلكلور السودان فى الشيخ زايد.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السودانية آسيا مدنى لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة، بتقديم توليفة من الفلكلور السودانى لايف على مسرح كايرو جاز فى الشيخ زايد، وذلك فى العاشرة والنصف مساء الأربعاء المقبل.

آسيا مدنى مطربة سودانية الأصل مصرية الهوى لقبت بمرسال الفلكلور السودانى، حفرت اسمها فى ساحة الإندى ميوزيك بتفردها فى تقديم التراث السودانى التقليدى والموسيقى الأفريقية من مختلف ربوع السودان "الشمال والجنوب والغرب"، بجانب تخصصها فى فن الزار، كما انتقلت لمصر فى عام 2001 وانخرطت فى المشهد الموسيقى المصرى منذ وقتها، وانضمت منذ 3 سنوات لمشروع النيل، أول بروجكت موسيقى من نوعه يضم أكثر من 30 موسيقى من دول حوض النيل لتجميع ثقافات تلك الدول الموسيقية معًا، وتنشغل حاليًا فى مشروعها المستقل "آسيا مدنى"، وألبومها الجديد "الزول".