راغب علامة يواصل انتقاد الأوضاع في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة، أوضح فيها رأيه بالقادة السياسيين في لبنان.

وكتب "علامة"، في رده على سؤال أحد متابعيه عن جدوى أغنية " طار البلد": "طول ما نحن مش سائلين الحكام مش سائلين، لكن لما نسأل ونحاسب وندقق رح يتغير كل شي ويمكن يغيروا شغلهن، صدقوني لما نسكت يعني نحن رضيانين" .

وأضاف: "نحن وأولادنا اللي مجبورين نوفي الديون والأولاد والأحفاد رح يعيشوا بالذل والدين والحاجة، هم عايشين على حسابنا.. الدفع علينا والدلع لهم".

يُذكر أن الفنان راغب علامة، طرح مؤخرا أغنية "طار البلد"، والتي ينتقد فيها الوضع السياسي في لبنان، وعبر أحد النواب في لبنان بالقول، "راغب يستحق تطير رأسه" إلا أنه عاد واعتذر عما قاله.