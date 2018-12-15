"كريسماس بالألوان" يجمع شارموفرز والسادات والعسيلي وديسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد جمهور المزيكا في القاهرة لحضور مهرجان "كريسماس بالألوان" الذي يجمع للمرة الأولى بين فرقة شارموفرز ونجم الأغنية الشعبية السادات بمشاركة الفنان محمود العسيلي وفرقة ديسكو مصر، على مسرح نادي نقابة المهندسين، مساء الخميس المقبل.

ويقدم المهرجان في نسخته الأولى توليفة غنائية متنوعة تمزج خلاله بين بهجة الموسيقى لشارموفرز بتقديمها وجبة من أشهر أغانيها مثل" زامبا" و"ايزي ماني" و"البوكسر" و"مفتقد الحبيبة" في ختام حفلاتها الغنائية لهذا العام.

بينما تدخل "ديسكو مصر" الحضور فى وصلة حماسة بـ"ميكسات" الإلكترونيك ميوزيك لأشهر الأغاني العربية و "الافيهات" القديمة بشكل موسيقي عصري منها "عاشور عاشور" من فيلم الناظر، "كاجولوه"، و"على ورق الفل دلعني"، في حين يفتتح العسيلي المهرجان بإطلالة غنائية من أشهر أعماله مثل "في حتة تانية" و"حلم بعيد"، مع مشاركة فرقة المارشينج باند "براس ساوند".