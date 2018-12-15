انت الان تتابع تفاصيل خبر "وصايا العتمة".. مجموعة قصصية تقدم أحلام الناس بطريقة خيالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 04:41 صباحاً - عرض الكاتب الفلسطيني إياد العاروري، مجموعته القصصية "وصاية العتمة"، في متحف محمود درويش بمدينة رام الله، أمس الأربعاء،

وقدّم العاروري من خلال مجموعته القصصية أفكار وأحلام الناس الذين يمشون على سطح واقع هشٍّ.

وقال الكاتب إن: "أبطال المجموعة أشخاص عاديون، وهم واقعيون جداً، وخياليون جداً لأنهم غير مرئيين سوى بأجسادهم".

وأضاف: "تركت النهايات مفتوحة، حيث يخرج الأبطال من الكتاب لينطلقوا في هذا العالم".

وتُعدّ "وصاية العتمة" باكورة أعمال الكاتب الأدبية، وهي صادرة عن دار طباق للنشر والتوزيع، وتقع في 148 صفحة من القطع المتوسط، وصمّم غلافها أخناتون آرتس، ولوحة الغلاف للفنان كامل قلالوة.