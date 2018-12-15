- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر "وصايا العتمة".. مجموعة قصصية تقدم أحلام الناس بطريقة خيالية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 04:41 صباحاً - عرض الكاتب الفلسطيني إياد العاروري، مجموعته القصصية "وصاية العتمة"، في متحف محمود درويش بمدينة رام الله، أمس الأربعاء،
وقدّم العاروري من خلال مجموعته القصصية أفكار وأحلام الناس الذين يمشون على سطح واقع هشٍّ.
وقال الكاتب إن: "أبطال المجموعة أشخاص عاديون، وهم واقعيون جداً، وخياليون جداً لأنهم غير مرئيين سوى بأجسادهم".
وأضاف: "تركت النهايات مفتوحة، حيث يخرج الأبطال من الكتاب لينطلقوا في هذا العالم".
وتُعدّ "وصاية العتمة" باكورة أعمال الكاتب الأدبية، وهي صادرة عن دار طباق للنشر والتوزيع، وتقع في 148 صفحة من القطع المتوسط، وصمّم غلافها أخناتون آرتس، ولوحة الغلاف للفنان كامل قلالوة.
شكرا لقرائتكم خبر عن "وصايا العتمة".. مجموعة قصصية تقدم أحلام الناس بطريقة خيالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج اونلاين وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج اونلاين ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .