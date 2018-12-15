انت الان تتابع تفاصيل خبر الأفلام تضع 7 مليارات دولار في جيب "ديزني" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 04:41 صباحاً - حققت شركة "والت ديزني" الأمريكية أرباحاً قياسية في عام 2018 من أفلامها السينمائية الأخيرة، قدرت بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي.

وتخطت الشركة، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بعد وصولها لهذا الرقم أرباح تاريخ السينما العالمية قاطبة، وهو الأول منذ عام 2016 لها.

وأكدت أن مجمل عائدات أفلامها لم تنته بعد للعام الجاري، مشيرة إلى أنها ستطرح فيلماً أخيراً بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، هو "Mary Poppins Returns"، بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقالت الشركة إن 4 من أفضل 8 أفلام عالمية لهذا العام، كانت من إنتاج الشركة، وفي مقدمتها: "Avengers: Infinity War" و"Black Panther".

وبينت أن عدة أفلام أخرى لها حققت أرباحاً ملحوظة خلال العام الجاري، منها: "Solo: A Star Wars Story" و"Ralph Breaks the Internet".