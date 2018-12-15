شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاش أكشن".. مصطفى بسيط يوجه رسالة لـ"محمد إمام" بعد نجاته من إصابة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان مصطفى بسيط، نجم فرقة مسرح مصر، رسالة إلى النجم محمد إمام، وذلك بعد نجاته من إصابة كادت أن تلحق به خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد".

ووجه بسيط رسالة لنجل الزعيم قائلاً: " ألف سلامه عليك يا قمر إن شاء الله خير و ربنا ستر، ما قولنا بلاش أكشن إحنا عسل فى الكوميديا، ربنا يطمنا عليك يا قمر و يكرمك على قد مجهودك".



مصطفى بسيط

ونجا النجم محمد إمام أثناء تصوير أحد أصعب مشاهد الأكشن بفيلمه الجديد "لص بغداد"، من إصابة كادت أن تكون خطيرة للغاية لولا العناية الإلهية، بعدما عرض حياته للخطر، لينتهى الأمر فى النهاية إلى كدمات متفرقة بجسده، حيث كان يقود دراجة بخارية "موتوسيكل"، ويقفز به من مكان مرتفع عن الأرض بأحد المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، لتنفيذ المشهد مع الفريق الأجنبى المتخصص فى تنفيذ مشاهد الحركة، كما أصيب أيضا أحد أعضاء الفريق أثناء البروفة النهائية لهذا المشهد، وتم نقله للمستشفى وهو بصحة جيدة.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.