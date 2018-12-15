شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد سعد ببدلة السواقة مع سمير صبرى فى كواليس "محمد حسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد سعد تصوير مشاهده فى فيلم "محمد حسين"، فى المطار، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة مى سليم والفنانة فريال يوسف والفنان القدير سمير صبرى ونشر صورة جماعية من داخل كواليس الفيلم حيث ظهر بطل العمل ببدلة السواقة والشخصية التى يجسدها خلال الأحداث، ومعه مى سليم التى تعمل فى أحد الفنادق السياحية.



محمد سعد ببدلة السائق فى كواليس محمد حسين

وانطلق تصوير الفيلم بعد عدة تأجيلات بسبب الديكور، وتدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.