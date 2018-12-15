مؤلف تامر وشوقية يرد على أحمد مكي: "ما اتمناش نتقابل تاني لا شغل ولا صدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر السيناريست الكبير عمرو سمير عاطف، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تعقيبا على ما قاله الفنان أحمد مكي على سيت كوم "تامر وشوقية" خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".

وكتب عاطف: "الواحد ما بقاش فيه حيل يدخل فى جدال، والموضوع مبقاش فارق قوي، وخصوصا إن "تامر وشوقية" كانت مرحلة عدى عليها سنين طويلة وانتهت، الكلام اللى مكى قاله فى اللقاء عن "تامر وشوقية"- العمل اللى كان بدايته الحقيقية، والسبب اللى خلاه يبقي ممثل مش مخرج -كلام غير دقيق لأنه بيدى إيحاء أنه كان له دور في تطوير الموضوع وأنه كان سبب يبقي فيه حاجة اسمها سيت كوم وأنه بيحب "يذاكر" الموضوع وبيقول "جبنا كتب" و"عملنا"، وده كله كلام فيه مبالغة فى تصوير دوره.

وأضاف "عاطف": "الحقيقة هي أن مكى كان ها يخرج المسلسل فعلا ومكانش بيقرا الحلقات ولا كان بيجهز نفسه لإخراج العمل كما يجب أو -على الأقل - زى ما أنا كنت متوقع ومنتظر منه ولغاية ما قربنا نخلص كتابة كان مشغول في أعمال تانية وما كناش بنشوفه خالص لدرجة إني أنا اللى أشرفت على تصميم وتنفيذ ديكور الجزء الأول من المسلسل، ولما ابتدا التصوير مكى أخرج أول حلقتين وأنا وشريف عرفة -بصفته المنتج- والكتاب اتفرجنا عليهم وكان المستوى مش كويس ولو كان مكى استمر في إخراج الحلقات ما اعتقدش إنها كانت ها تنجح".

وتابع عاطف: "شريف عرفة وقف التصوير بعد الحلقتين لمدة أسبوع وقرر إنه ها يخرج هو الحلقات ومكى ها يعمل دور هيثم وقد كان".

وأضاف: "هل ده معناه إن مكى ما أضافش للعمل؟ لاء طبعا مكي كان إضافة مهمة وكبيرة جدا لتامر وشوقية وفعلا دور هيثم مكنش مكتوب كده في الأول بس بعد ما مكى ابتدى يعمله بالطريقة دي ابتدينا نكتب الدور بطريقة مختلفة".

وواصل عمرو سمير عاطف: "لكن تامر وشوقية ما اتعملش لأن مكى كان عايز يعمل حاجه مختلفة تامر وشوقية أنا فضلت سبع سنين ألف بيه على المنتجين والمخرجين لغاية ما شريف عرفة تحمس لإنتاج العمل وشخصية هيثم مش من إبداع مكى لوحده أنا والكتاب اللى اشتغلوا فى العمل وشريف عرفة ساهمنا فى خروجها بالشكل ده ولما مكى راح يعمل فيلم اتش دبور طارق نور طلب مني إنى أرفع قضية عليه بصفتي مؤلف الشخصية وشريف عرفة كلم هشام سليمان اللى كان بينفذ إنتاج الفيلم وقاله لازم تدفعوا للمؤلف وكان ممكن جدا بمنتهى البساطة إننا نوقف تصوير الفيلم لكن أنا رفضت إني اتخذ أي إجراء ورفضت أخد أي مقابل من هشام سليمان وقلت لشريف عرفة أنا ومكى كنا أصحاب وهو اختار إنه ينهى الصداقة دى ويبقى نجم وفى الحقيقة ده تمن مش قليل يعنى الراجل مباعش بالرخيص، ربنا يباركله والحمد لله بقى زي ما إنتوا شايفين كده".

وأنهى عمرو سمير عاطف ما كتبه، بالقول: "فى النهاية أنا بحب "تامر وشوقية" جدا وخصوصا إنى تعبت فيه قوي، ومكى فنان كبير وموهوب مش بس كممثل لكن برضه كمخرج ومازلت شايف إنه لو رجع يخرج مرة ثانية أكيد هيبقى مخرج من أهم المخرجين في مصر ويمكن في تاريخ السينما المصرية، لكن للأسف الواحد بيضطر يتكلم عن نفسه وعن مجهوده لما يلاقي تصرفات وكلام بيعكس نرجسية ورغبة في التكويش على كل حاجه زى ده بتمنى التوفيق لمكى دايما بس ما اعتقدش وما اتمناش إننا نتقابل تانى لا فى شغل ولا حتى صدفة".

يُذكر أن الفنان أحمد مكي، روى للإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" كيف طور شخصية "هيثم" في سيت كوم "تامر وشوقية" وكيف أنه عمل على السيناريو وأضاف له من خلال كتب عن السيت كوم.