قناة محمد رمضان تتخطى مليار مشاهدة على اليوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: احتفل الفنان محمد رمضان اليوم بنجاج قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". وأعلن رمضان، تخطي القناة أكثر من مليار مشاهدة. ونشر رمضان صورة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله قناتي الرسمية تخطت أول مليار مشاهدة علي يوتيوب". يذكر أن محمد رمضان شارك في أفلام موسم عيد الأضحى، بفيلم "الديزل"، ويشاركه البطولة ياسمين صبري، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد علي رزق، ومن إخراج كريم السبكي.

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