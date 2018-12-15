جينيفر لوبيز تكشف عن رد فعل حبيبها على مشاهدها الجنسية في فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواصل المغنية والنجمة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز،​ حالياً، على الترويج لفيلمها الجديد، الذي يحمل اسم “Second Act” والذي من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

وتحدثت النجمة العالمية عن رأي حبيبها لاعب البيسبول السابق ​أليكس رودريجيز​ بخصوص مشهدها الجنسي في هذا الفيلم في غرفة البخار مع زميلها ميلو فينتيميجليا، في برنامج “SiriusXM show” مشيرة أنه لم يقل شيئًا.

وأضافت النجمة العالمية : أخبرته أن هناك مشهدين تقبيل مع ميلو لكي تكون في الصورة، وقال لي أن كل شيء على ما يرام يا طفلتي، مؤكدة أنها لا تتحدث عن مشاهد الجنسية التي تقوم بتصويرها عندما تعود للمنزل، وقالت: لن أقبل أي عمل من شأنه أن يجعلني أشعر بعدم الارتياح الشديد في حياتي الحقيقية.

ومن جهة أخرى تحدثت جينيفر لوبيز عن إتخاذها قرار الزواج من رودريجيز، في مقابلة لها مع مجلة “بيبول” لعدد هذا الأسبوع وأشارت الي أنهما يفكران بالزواج، رغم فشل زيجاتها الثلاثة السابق، إلّا أنها ترى أن الوضع مختلف مع حبيبها الجديد، وقالت: سيجري الأمر بشكل طبيعي وفي الوقت المناسب.

والجدير بالذكر أن الشركة المنتجة لفيلم “Second Act”، قررت طرحه بدور العرض في الولايات المتحدة، 21 ديسمبر المقبل، وذلك بعد طرح البرومو الدعائي الأول الخاص به قبل أيام.