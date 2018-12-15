هبة طوجي تعود لطفولتها بحفل عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي بعيد ميلادها في أجواء أسرية مبهجة، وحرصت على مشاركة الفانز بصور من الحفل.

هبة التي اكملت عامها الـ31، ظهرت بطلة عفوية بعيدة عن تكلف النجومية، وكان لافتا رغبتها في العودة لذكريات طفولتها، حيث حملت مجموعة من البالونات المبهجة أمام قالب كيك حمل صورة من طفولتها، وقد تلقت الفنانة تهاني الفانز والأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني في تعليقات على الصور، متمنيين لها مزيد من النجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى، تستعد هبة طوجي لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة أعياد الكريسماس يوم 15 ديسمبر المقبل، في بازيليك سيدة المنطرة – مغدوشة، تحت إشراف أسامة الرحباني.

يُذكر أن هبة طوجي حققت نجاحاً قوياً وشعبية كبيرة في مصر بأغنيتها «سلم على مصر»، والتي طرحتها منذ أشهر قليلة، وهي من تأليف الشاعر نادر عبد الله، وألحان أسامة الرحباني، وقد احيت هبة حفلها الغنائي الأول بالقاهرة أبريل الماضي.