شقيقة سارة سلامة الفنانة بطلة جريئة على «أنستجرام».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت شقيقة سارة سلامة جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور جديدة لها.

شقيقة سارة هي الفنانة الشابة زينب سلامة نشرت صورها وهي ترتدي فستان منقوش عار من الظهر يكشف عن رشاقتها البالغة.

زينب سلامة، ابنة الفنان أحمد سلامة

، دخلت مؤخرا الوسط الفني من خلال مسلسل «أبو العروسة»، وقدمت دور فتاة مسيحية، وأتقنت أداء الشخصية، وتصور حاليا الجزء الثاني من المسلسل.

من خلال الحساب الشخصي لزينب سلامة تظهر في عدد من اللقطات الجريئة والتي تظهر جمالها، ولذلك قال عدد من الجمهور إنها تسير في نفس اتجاه شقيقتها سارة، وقد تنافسها في ذلك.

الفنانة الشابة تقول إن والدها كان يرفض دخولها الوسط الفني، وجاء الأمر بالصدفة عندما عرض عليها دور في مسلسل «أبوالعروسة»، وحققت نجاحا كبيرا.

سارة سلامة فنانة شابة بدأت في جذب الأنظار إليها من خلال مشاركتها في مسلسل «الكبير أوي»، مع الفنان أحمد مكي، وأثارت ضجة من خلال مسلسل «ابن حلال»، مع الفنان محمد رمضان.