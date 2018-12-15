بلقيس تهز المسرح و تشعل «العين» بقفطان ساحر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اليمنية بلقيس بحفل غنائي حاشد، احيته في مدينة “العين” بإمارة أبوظبي، حيث اشعلت الأجواء بمجرد صعودها على المسرح.

بلقيس اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها الحماسية، حيث استعرضت الفنانة تفاعل الجمهور معها بمقاطع فيديو من الحفل، كتبت معلقة عليه: “حضور كبير.. أهل العين غيييير”.

وعلى هامش الحفل، خضعت بلقيس لجلسة تصوير مميزة، بعدسة المصورة فاطة سهوان، استعرضت فيها إطلالتها، حيث شاركت متابعيها بلقطات من الجلسة التي برقت فيها بقفان مغربي ملكي، حمل توقيع مصممة الأزياء المغربية صوفيا بن يحيى، ورفعت شعرها بتسريحة أنيقة، واختارت ماكياج قوي أبرز جمال ملامحها، حيث انهال فانز الفنانة على الصور بتعليقات تغزلوا فيها بأناقة جمال اختيارها لتفاصيل طلّتها.

من ناحية أخرى، اعلنت بلقيس عن اعتذارها عن تقديم أي حفلات غنائية بمناسبة أعياد رأس السنة، لرغبتها في أخذ أجازة تستمتع فيها بالوقت العائلي مع أسرتها.