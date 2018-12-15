دوللي شاهين تتبادل هدايا عيد الميلاد مع ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين هدايا عيد الميلاد مع ابنتها الوحيدة “نور”، وحرصت على مشاركة محبيها بصورة مميزة لها مع نجلتها خلال لحظة تبادلها الهدايا أمام شجرة الكريسماس، معلقة عليها: “والهدايا صارو جاهزين.. عيد ميلاد سعيد”.

فانز دوللي تفاعلوا مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها الفنانة بأعياد الكريسماس والميلاد، متمنيين للفنانة اللبنانية عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

يُذكر أن دوللي شاهين انجبت “نور” من زوجها السابق، المخرج باخوس علوان، والذي انفصلت عنه عام 2016، وذلك بعد 7 سنوات زواج.

من ناحية أخرى، طرحت دوللي شاهين مؤخراً كليب جديد لأغنية «حبيبي غير»، وهي باللهجة الخليجية من كلمات أسير رياض والحان خالد جنيدي، وتوزيع موسيقي حازم رأفت، والكليب من إخراج دوللي وهي في ثاني تجربة لها في عالم الاخراج بعد كليب أغنية «​يا حلو صبح» للمطرب المصري الراحل محمد قنديل، حيث اعادت توزيعها وقدمتها بشكل مختلف، إلا أن الفنانة دخلت في مشاكل قضائية مع ورثة ملحنها الأصلي، الموسيقار الراحل محمد الموجي، حتى أن موقع اليوتيوب حذف الكليب.