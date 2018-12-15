صورة نادرة من مراهقة كاظم الساهر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتح الفنان العراقي كاظم الساهر صندوق ذكرياته، وعاد بالزمن للخلف، حيث شارك محبيه بصورة من فترة مراهقته بالأبيض والأسود.

القيصر كتب معلقاً على الصورة: «زمنُ مضى»، حيث تفاعل فانز الساهر مع اللقطة بتعليقات عكست مدى حبهم وتقديرهم لمسيرة النجم العراقي، ومن أبرزها؛ «زمن مضى وبقيت غالياً لا انت هنت ولا الهوى هان»، «قيصر بالماضي والحاضر»، «انته مثل العود كل ما يعتق ويقدم يطلع العطراحلى».

من ناحية أخرى، طرح كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان «صباح الخير» من كلمات كريم العراقي، ومن ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع فاضل فالح، وإشراف عام خالد أبو منذر.

يُذكر أن كاظم الساهر سيلتقي بجمهوره في حفلين غنائيين على مسرح أوبرا دبي يومي 20 و21 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي يستقبل فيه العام الجديد بحفل ضخم يحييه يوم 31 ديسمبر في كازينو لبنان.

كاظم يستعد أيضاً لجولة أوروبية، يحيي خلالها عدة حفلات غنائية يبدأها يوم 5 يناير 2019 بحفل في مدينة ستوكهولم السويدية، يليها حفل بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019، ينتقل بعدها إلى العاصمة الهولندية أمستردام، حيث يحيي حفلاً يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019، ثم يحيي حفلاً يوم 12 من نفس الشهر في مدينة فرانكفورت، يليه حفل ضخم بالعاصمة الفرنسية باريس الأحد الموافق 13 يناير 2019، ويختتم جولته الأوروبية بإنجلترا، وهناك يحيي حفلتين، يومي الجمعة والسبت الموافقين 18 و19 يناير 2019، الأول بالعاصمة لندن، والثاني بمدينة مانشستر.