شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية سارة سلامة فى فيلم "خلى بالك من اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة سارة سلامة من تصوير فيلم "خلى بالك من اللى جاى" التى تشارك فى بطولته الفنانة رانيا يوسف ومجدى كامل وأحمد سلامة وعدد آخر من الفنانين وإخراج عادل الأعصر، وتجسد من خلاله شخصية نصابة واثقة من نفسها تقع فى صراعات مع أبطال العمل، ومن المقرر طرح الفيلم خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث العمل عن 3 فتيات يقمن بمهمة وطنية للدولة فى إطار درامى، وتواجه رانيا يوسف العديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث، خاصة بينها وبين الفنان مجدى كامل الذى يشارك البطولة أمامها فى أحداث الفيلم لتكشف بعض الشخصيات فى الدولة.





فيلم "خلى بالك من اللى جاى" كان يحمل سابقا اسم "عش الدبابير" ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وأحمد سلامة ومجدى كامل وسارة سلامة، من تأليف حمدى يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة.





وكان آخر أفلام سارة سلامة العام الماضى وهو "أخلاق العبيد" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب خالد الصاوى ويسرا اللوزى وكارولين خليل ومحمد جمعة وأمانى كمال ومراد مكرم ولطفى لبيب، وتأليف عصام الشماع وإخراج أيمن مكرم.