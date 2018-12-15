شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يليق بها.. شاهد أحدث ظهور للفنانة منى زكى فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت جلسة تصوير جديدة الفنانة منى زكى فى أحدث ظهور لها، حيث نالت الجلسة إعجاب متابعى وجمهور الفنانة منى زكى.

الفنانة منى زكى وظهرت منى زكى مرتدية فستان أحمر اللون ونظارة شمسية، فيما أخذت لها الصور بلقطات وكوادر مختلفة.

منى زكى ونالت الصور العديد من الإعجابات وتغنى جمهور الفنانة منى زكى بإطلالتها واحتفاظها بملامحها البريئة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يليق بها.. شاهد أحدث ظهور للفنانة منى زكى فى جلسة تصوير جديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .