مي كساب مع بيومي فؤاد في "الطيب والشرس واللعوب"- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها، من تصوير فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب".

وعلقت مي على الصورة: "أول يوم تصوير فيلم الطيب والشرس واللعوب، ادعولنا أنا وبيومي فؤاد وطارق الإبيارى ومحمد سلام وأحمد فتحي، الفيلم من تأليف رافت رضا، وإنتاج إيهاب السرجاني، وإخراج رامي رزق الله.

يُذكر أن آخر أعمال مى السينمائية فيلم "طلق صناعي" الذى طرح فى شهر يناير من هذا العام وشارك في بطولته حورية فرغلى، ماجد الكدوانى، مصطفى خاطر، سيد رجب، بيومى فؤاد، محمد سلام، ايمان الزيدى وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.