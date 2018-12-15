شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تقدم سهرة "عود" فى جاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد عازفة العود بلقيس لتقديم سهرة موسيقية على طريقة "الوان وومان شو"، بالاتكال على عزفها للعود مع مزيج من الموسيقى الإلكترونية، وذلك على مسرح رووم آرت سبيس فى جاردن سيتى، فى التاسعة مساء اليوم السبت.





بلقيس تعد من أبرز عازفات العود فى ساحة الأندرجراوند والمزيكا البديلة وأخذت عشقها على محمل الجد بتخصصها فى الدراسة حتى تدريسها، وحفرت اسمها بخلق درب موسيقى جديد يتكل بالأساس على "شو" موسيقى استعراضى يعتمد على وصلة عزف احترافية على العود ممزوجة بتعاويذ سماعية من الإلكترونيك ميوزيك.