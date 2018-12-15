ميريهان حسين بإطلالة بيضاء براقة بأحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني محمود عاشور ظهرت فيها بشكل يليق بها ويناسبها.

ميريهان حسين نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور وهي ترتدي فستان أبيض طويل ناعم، أظهر جمالها.

جلسة التصوير كانت لصالح واحدة من المجلات العربية، واختارت ميريهان حسين لها تسريحة شعر بسيطة ووضعت ماكياج ناعم بسيط لتبدو براقة.

جمهور ميريهان حسين أبدى إعجابه الشديد بشكلها في الصور، وتغزل فيها من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص، كما شبهها البعض بالملاك.

يُذكر ان ميريهان شاركت في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل «ايوب»، مع النجم مصطفى شعبان وأيتن عامر ومحمد لطفي وهنا الزاهد ونخبة أخرى من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

كما عرض لها الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، والذي شاركت ببطولته مع سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، محمد عادل، وفاء سالم، مصطفى أبو سريع، هند عبدالحليم، عايدة رياض، وحقق الجزأين نجاحا كبيرا.