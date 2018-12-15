حمادة هلال يؤدي العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري حمادة هلال إلى المملكة العربية السعودية من أجل تأدية مناسك العمرة.

حمادة هلال شارك جمهوره في صورة له أثناء تأدية مناسك العمرة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: «اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

جمهور الفنان المصري دعا له بعمرة مقبولة، وأن يغفر الله له من خلال عدد كبير من التعليقات على حسابه الشخصي.

الفنان المصري نافس في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «قانون عمر»، وشارك في بطولته إيمان العاصي، إيهاب فهمي، محسن منصور، فتوح أحمد، فاطمة ناصر، مصطفى أبو سريع، وتعاون فيه مع المنتج صادق صباح للمرة الثانية بعد مسلسل «طاقة القدر».

حمادة هلال من المقرر أن يقوم بإحياء حفل توزيع جوائز نايل دراما والذي سيكون في 19 من ديسمبر، وسترافقه الفنانة كارمن سليمان خلال الحفل السنوي الذي سيضم عدد كبير من النجوم.

كما يستعد الفنان المصري للموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومع المنتج صادق الصباح.