آخر صورة للفنان حسن كامي قبل وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كان للفنان المصري الراحل حسن كامي مكانة مميزة كونة ممثل له طابع أرستقراطي خاص ومغني أوبرالي له باع طويل مع الأوبرا.

الفنان المصري ابتعد منذ سنوات عن الوسط الفني ولكنه كان يشارك جمهوره باستمرار في صور له مع عائلته، وكذلك له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

كامي نشر صورة له من داخل منزله من حوالي أسبوعين، وكان بجواره شجرة الكريسماس، وكتب معلقا: «احتفالات الكريسماس عام 2018».

يُذكر أن الفنان حسن كامي مغني أوبرالي وممثل، من مواليد عام 1936، تخرج من كلية الحقوق ثم درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، ثم حصل على الدراسات العليا من إيطاليا.

شارك حسن كامي في عدد كبير من الأعمال الفنية في الدراما والسينما ومن الدراما: «بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أنا وأنت وبابا في المشمش، الجماعة، الخواجة عبدالقادر، المصراوية، أميرة في عابدين، دكتور أمراض نسا، العراف»، وغيرها.

ومن الأفلام التي عمل فيها: «صايع بحر، زكي شان، فرح، بالألوان الطبيعية، بوبوس، حسن طيارة، ناصر، إسكندرية نيويورك»، ورحل 14 ديسمبر عن عمر يناهز 82 عاما.