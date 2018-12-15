هنا شيحة بلوك ناعم في سهرة خاصة مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حالة رومانسية تعيش فيها الفنانة المصرية هنا شيحة مع زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد مرور أسابيع قليلة على زواجهما.

هنا نشرت عدد من الصور الجديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، حيث استمتعتا سويا بعشاء خاص، وعكست الصور حبهما.

الفنانة المصرية اختارت لها ملابس بسيطة ناعمة، وتركت شعرها مسترسلا على كتفيها، فبدت في غاية الأناقة، وحازت طلتها على إعجاب عدد كبير من الفانز الذي تغزلوا فيها من خلال تعليقاتهم.

أحمد فلوكس عقد قرانه على الفنانة هنا شيحة في أكتوبر الماضي، في جو عائلي، وقضى الثنائي شهر العسل في دبي، وجاء الزواج بعد قصة حب بينهما بدأت عند عملهما معا في الجزء الثاني مسلسل «نصيبي وقسمتك».

فلوكس نفى وجود علاقة بينه وبين هنا في البداية، كما نفى والده ذلك، ولكن تفاجأ الجمهور بعد ذلك بعقد قرانهما.

يُذكر أن أحمد فلوكس تزوج من رابيا حربي وأنجب منها ابنه سيف، وانفصل عنها، وتزوجت هنا من قبل من المهندس فوزي العوامري وأنجبت ولدين.