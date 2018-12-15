عبدالفتاح الجريني مع سميرة سعيد وجميلة في جلسة مغربية بامتياز.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في سهرة مميزة واستثنائية، التقى الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني بعدد من نجوم المغرب بأحد فنادق دبي، وكان أبرزهم، الديفا سميرة سعيد.

الجريني نشر صورة من أجواء السهرة، ظهر فيها مع الديفا، والفنانة جميلة البدوي، والمذيعة مريم سعيد، حيث اعرب عن سعادته بهذا اللقاء في تعليق كتب فيه: “جلسه مغربية بامتياز.. هاد مشعكك هو اللي صادقه ليه ، كيتصور غير مع الزين “.

وعلى أنغام أغنية “هوا هوا” لسميرة سعيد، نشرت جميلة مقطع فيديو يجمعها بالديفا، معربة عن سعادتها بالوقت الذي قضته معها في تعليق كتبت فيه: “مع الديفا ديالي”.

من ناحية أخرى، يستعد عبدالفتاح الجريني لخوض تجربة جديدة من خلال المشاركة في بطولة فيلم جديد بعنوان “كلمة حب”، وذلك أمام رجاء الجداوي، والفنانة ياسمين رئيس، والراقصة دينا، والفنان أحمد حلاوة، والعمل من إخراج شريف صبري، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يجسد الجريني شخصية “ناير” الشاب العاشق للموسيقي والغناء ويعمل “دي جي” في الحفلات والأفراح وينجح في صناعة موسيقي مختلفة ومتنوعة.