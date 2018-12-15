النجمة التركية فهرية أفجان بوزن زائد مع دخولها الشهر الخامس من الحمل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي، النجمة التركية فهرية أفجان مع زوجها، الفنان بوراك أوزجفيت الشهير بـ”بالي بيك” خلال خروجهما من سهرة عشاء رومانسية جمعتهما.

فهرية وبوراك كانا في أجازة سريعة بألمانيا، حيث قضت الفنانة التركية وقتاً ممتعاً مع أسرتها هناك، إلا أن تجهيز بوراك لمسلسله الجديد أجبره على العودة سريعاً إلى إسطنبول.

الزوجان اعربا للصحفيين عن سعادتهما وحماسهما بعد سماع نبض جنينهما الأول، لأول مرة، وفي الوقت الذي كشفا فيه عن انتظارهما مولود ذكر، رفضا الكشف عن الاسم الذي ينويان أن يطلقاه عليه، وكان لافتاً الوزن الزائد الذي اكتسبته فهرية بعد دخولها الهر الخامس من حملها.

يُذكر أن بوراك وفهرية احتفلا بزفافهما يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما في مسلسل «طائر النمنمة».

من ناحية أخرى، يستعد بوراك أوزجفيت لتصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل»، وهو العمل الذي يعود به إلى الشاشة بعد نجاح مسلسله الأخير «حب أعمى»، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم».