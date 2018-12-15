تامر حسني يحتفل بعرض «سبايدر مان» وسط الجمهور بحضور أسرته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل الفنان المصري تامر حسني بعرض فيلمه الجديد “سبايدر مان انتو سبايدر فرس” أو“spider-man into the spider verse” داخل سينما “رينيسانس داندي مول” بطريق اسكندرية الصحراوي، وسط جمهوره من مختلف الأعمار بحضور الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وأفراد أسرته.

ويجسد تامر من خلال الفيلم شخصية “سبايدر مان - بيتر ب. باركر” بصوته ضمن أحدث أفلام سلسلة سبايدرمان العالمية، ولأول مره باللغة العربية.

وكان ضمن الحضور من أسرة تامر حسني والدته وزوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا وأمايا وأشقائه، بالإضافة إلى المنتج أحمد الدسوقي، والفنانة دينا فؤاد وابنتها، وعبدالجليل المستشار الإعلامي للشركة العربية، و د.عاطف عبداللطيف، ومخرجة الأستعرضات مايسه نصر، بالاضافة الى عشرات الأطفال وأسرهم ممن حرصوا على مشاهدة “سبايدر مان”.

وفيلم “سبايدر مان” إخراج رانى الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة رصاص المنفذة لأعمال دوبلاج الفيلم، ويشاركه البطولة محمد هاني وهشام الشاذلي وتالة طرقان، والفنان الإماراتي عبدالله الجنيبي والمنتج الفني ماركو عاطف، الفيلم من إنتاج مشترك بين شركة كولومبيا وسوني وأمبير وديزني، والاسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص، وتنفيذ الشخصيات مارفل.