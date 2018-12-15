تجهيز ديكورات مسلسل عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل صناع مسلسل النجم والزعيم المصري عادل إمام، الذى يخوض به المنافسة فى موسم رمضان 2019، بناء الديكورات والتجهيزات الأخيرة ببلاتوه نحاس استعداداً لانطلاق تصوير المشاهد الأولى داخل الديكور المخصص للعمل، والذى يقوم بمعاينته المخرج رامى إمام.

وكان مؤلفو العمل الثلاثى “محمود حمدان وأمين جمال ومحمد محرز”، قد انتهوا من كتابة أول 10 حلقات من العمل ويواصلون فى كتابة الحلقات المتبقية، ولم يتم تحديد اسم مبدئى أو نهائى حتى ينتهوا من كتابة نصف الأحداث.

مسلسل الزعيم الذى ينافس به فى السباق الرمضانى القادم، يمثل التعاون الثانى مع مؤلفى العمل محمود حمدان ومحمد محرز وأمين جمال.

ويأتي ذلك بعد نجاح مسلسل “عوالم خفية”، العام الماضى، للنجم الكبير عادل إمام ، والذي شارك فى بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، أحمد صيام، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم رياض الخولى، محمد جمعة، الشحات مبروك، سلوى عثمان، هناء الشوربجى، وغيرهم.