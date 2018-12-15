أحمد العوضي يشارك ياسمين عبدالعزيز بطولة «الملكة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان والنجم المصري الشاب أحمد العوضي على بطولة مسلسل ياسمين عبدالعزيز الجديد، الذي يحمل اسم «الملكة»، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2019.

والمسلسل الجديد من إخراج حسام على، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإبراهيم محسن، وإنتاج شركة سينرجي، ويأتي انضمام «العوضي» لبطولة المسلسل ليكون ثاني عمل له في شهر رمضان بعد مشاركته في بطولة مسلسل «كلبش» الجزء الثالث، مع أمير كرارة، وإخراج بيتر ميمي.

وكان المؤلف أمين جمال، قد أنتهى من كتابة 17 حلقة من العمل، وتم تسليمهم لشركة «سينرجى» المنتجة للمسلسل، وجار ترشيح فريق العمل المشارك بالمسلسل الذي كان مقررا له عنوان «بنت أبوها» ثم استقرت ياسمين على تسميته «الملكة»، حيث تبتعد ياسمين في هذا العمل عن الكوميديا.

وعلى جانب أخر، يصور الفنان أحمد العوضي، حاليا، فيلم «لص بغداد» مع الفنان محمد عادل إمام، ومن إخراج أحمد خالد موسي.