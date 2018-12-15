تشييع جثمان الفنان حسن كامي بحضور عدد قليل من الفنانين

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تم تشييع جثمان الفنان المصري حسن كامي من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد وفاته صباح الجمعة، 14 من شهر ديسمبر.

جنازة حسن كامي حضرها الفنان بسام رجب، وأيضا الفنان شريف خير الله، وظهرت الصدمة على وجوه الحضور حزنا على الفنان الراحل.

الفنان المصري ابتعد منذ سنوات عن الوسط الفني ولكنه كان يشارك جمهوره باستمرار في صور له مع عائلته، وكذلك له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

يُذكر أن الفنان حسن كامي مغني أوبرالي وممثل، من مواليد عام 1936، تخرج من كلية الحقوق ثم درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، ثم حصل على الدراسات العليا من إيطاليا.

شارك حسن كامي في عدد كبير من الأعمال الفنية في الدراما والسينما ومن الدراما: «بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أنا وأنت وبابا في المشمش، الجماعة، الخواجة عبدالقادر، المصراوية، أميرة في عابدين، دكتور أمراض نسا، العراف»، وغيرها.

ومن الأفلام التي عمل فيها: «صايع بحر، زكي شان، فرح، بالألوان الطبيعية، بوبوس، حسن طيارة، ناصر، إسكندرية نيويورك»، ورحل 14 ديسمبر عن عمر يناهز 82 عاما.