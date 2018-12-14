شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "كريسماس بالألوان" يجمع شارموفرز والعسيلى وديسكو مصر والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور المزيكا فى القاهرة لحضور مهرجان "كريسماس بالألوان" الذى يجمع للمرة الأولى بين فرقة شارموفرز ونجم الأغنية الشعبية السادات بمشاركة الفنان محمود العسيلى وفرقة ديسكو مصر، وذلك على مسرح نادى نقابة المهندسين، فى تمام الرابعة مساء الخميس المقبل.

ويقدم المهرجان فى نسخته الأولى توليفة غنائية متنوعة تمزج خلاله بين بهجة الموسيقى لشارموفرز بتقديمها وجبة من أشهر أغانيها، مثل" زامبا" و"ايزي ماني" و"البوكسر" و"مفتقد الحبيبة"، فى ختام حفلاتها الغنائية لهذا العام، بينما تدخل ديسكو مصر الحضور فى وصلة حماسة بـ"ميكسات" الإلكترونيك ميوزيك لأشهر الأغانى العربية و"الإفيهات" القديمة بشكل موسيقى عصرى، منها "عاشور عاشور" من فيلم الناظر، و"كاجولوه"، و"على ورق الفل دلعني"، في حين يفتتح العسيلى المهرجان بإطلالة غنائية من أشهر أعماله مثل "في حتة تانية" و"حلم بعيد"، مع مشاركة فرقة المارشينج باند "براس ساوند".

كما يقدم المهرجان مفاجأة خاصة للجمهور بمشاركة نجم المهرجانات الشعبية السادات لأول مرة فى حفل يجمع شارموفرز والعسيلى، ويستمر اليوم الكرنفالى، على مدار 6 ساعات متواصلة فى أطول "لاين أب" غنائي خاص بالكريسماس يجمع 5 باندات غنائية مختلفة فى تيمتها الموسيقية.



ديسكو مصر