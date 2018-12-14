شكرا لقرائتكم خبر عن بدء بناء ديكورات مسلسل عادل إمام ببلاتوه نحاس استعدادا لانطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صناع مسلسل عادل إمام، الذى يخوض به المنافسة فى موسم رمضان المقبل، بناء الديكورات والتجهيزات الأخيرة ببلاتوه نحاس بمدينة استعداداً لانطلاق تصوير المشاهد الأولى داخل الديكور المخصص للعمل، والذى يقوم بمعاينته المخرج رامى إمام.

وانتهى مؤلفو العمل الثلاثى "محمود حمدان وأمين جمال ومحمد محرز"، من كتابة أول 10 حلقات من العمل ويواصلون فى كتابة الحلقات المتبقية، ولم يتم تحديد اسم مبدئى أو نهائى حتى ينتهوا من كتابة نصف الأحداث.

ويعد مسلسل الزعيم الذى ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل التعاون الثانى مع مؤلفى العمل محمود حمدان ومحمد محرز وأمين جمال بعد نجاح مسلسل "عوالم خفية"، العام الماضى وشارك فى بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، أحمد صيام، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم رياض الخولى، محمد جمعة، الشحات مبروك، سلوى عثمان، هناء الشوربجى، وآخرون.