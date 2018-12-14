شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينجو من أصعب مشاهد "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا النجم محمد إمام أثناء تصوير أحد أصعب مشاهد الأكشن بفيلمه الجديد "لص بغداد"، من إصابة كادت أن تكون خطيرة للغاية لولا العناية الإلهية، بعدما عرض حياته للخطر، لينتهى الأمر فى النهاية إلى كدمات متفرقة بجسده، حيث كان يقود دراجة بخارية "موتوسيكل"، ويقفز به من مكان مرتفع عن الأرض بأحد المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، لتنفيذ المشهد مع الفريق الأجنبى المتخصص فى تنفيذ مشاهد الحركة، كما أصيب أيضا أحد أعضاء الفريق أثناء البروفة النهائية لهذا المشهد، وتم نقله للمستشفى وهو بصحة جيدة.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من الأعمال السينمائية الضخمة المقرر منافستها بقوة خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.